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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:09 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:09
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Aramalarda, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 16 kartuş, 1 kilo 299 gram esrar, 24,82 gram sentetik uyarıcı, 47,62 sentetik uyuşturucu, 337 sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi.

        Cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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