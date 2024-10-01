Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Aramalarda, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 16 kartuş, 1 kilo 299 gram esrar, 24,82 gram sentetik uyarıcı, 47,62 sentetik uyuşturucu, 337 sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi.

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