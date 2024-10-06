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        Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiler

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yaşayanlar köydeki Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kesti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:18
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        Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiler
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        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yaşayanlar köydeki Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kesti.

        Başpınar kaynak suyunun bulunduğu alanda bir araya gelen vatandaşlar yıllardır sürdürülen gelenek doğrultusunda bir büyükbaş, 6 küçükbaş hayvan kesti.

        Kesilen kurban etleri, bulgur pilavı ile 243 aileye dağıtıldı, misafirlere ikram edildi.

        Etkinliğin masraflarını üstelenen aileler adına konuşan Aydın Akgün, katkı sunan herkese teşekkür etti.

        Köy muhtarı Nazım Sezer de 232 yıl önce kaynak sularının kurumasıyla başlattıkları kurban kesimini gelenek haline getirdiklerini söyledi.

        Sezer, "Her yıl olduğu gibi bir ay öncesinden başlayarak köylülerden toplanan parayla alınan kurbanlıklar kesiliyor, büyük kazanlarda pişirilen kurban etleri bütün köy halkına dağıtılıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri

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