Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiler

Sezer, "Her yıl olduğu gibi bir ay öncesinden başlayarak köylülerden toplanan parayla alınan kurbanlıklar kesiliyor, büyük kazanlarda pişirilen kurban etleri bütün köy halkına dağıtılıyor." dedi.

Başpınar kaynak suyunun bulunduğu alanda bir araya gelen vatandaşlar yıllardır sürdürülen gelenek doğrultusunda bir büyükbaş, 6 küçükbaş hayvan kesti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.