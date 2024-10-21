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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu, içme suyu projelerini inceledi

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Yedibağ ve Demirçarık köylerinde yapımı tamamlanan içme suyu projelerini incelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:50
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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu, içme suyu projelerini inceledi
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        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Yedibağ ve Demirçarık köylerinde yapımı tamamlanan içme suyu projelerini incelendi.

        Kaymakam Türkmenoğlu, KÖYDES projesi kapsamında Yedibağ ve Demirçarık köylerinde yapımı tamamlanan içme suyu projelerini inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Türkmenoğlu, köy sakinleriyle de bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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