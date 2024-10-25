Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 22 kişi yakalandı
Elazığ'da dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi yakalandı.
Elazığ'da dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi yakalandı.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde tespit edilen 22 dilenci yakalandı.
Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerin üst aramalarında 2 bin lira bulundu.
Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.
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