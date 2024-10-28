Baskil'de TSKGV tanıtım toplantısı yapıldı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tanıtım toplantısı düzenlendi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tanıtım toplantısı düzenlendi.
Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, fahri kurul üyeleriyle bir araya geldi.
Türker, vakfın faaliyetlerinin tanıtımı için ilçede çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.
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