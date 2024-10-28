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        Baskil'de TSKGV tanıtım toplantısı yapıldı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:15 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:34
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        Baskil'de TSKGV tanıtım toplantısı yapıldı
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, fahri kurul üyeleriyle bir araya geldi.

        Türker, vakfın faaliyetlerinin tanıtımı için ilçede çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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