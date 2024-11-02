Yıpranan Kur'an-ı Kerim'leri ciltleme sanatıyla gönüllü onarıyor

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan 53 yaşındaki Fatih Erdoğan, ciltleme sanatıyla yıpranmış Kur'an-ı Kerim'leri restore ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden emekli olan Erdoğan, 4 yıl önce camilerde ve Kur'an kurslarında yıpranmış Kur'an-ı Kerim'leri onarmak için kendi çabasıyla ciltleme sanatını öğrendi.

Bu sanatı öğrendikten sonra evinde Kur'an-ı Kerim'leri onarmaya başlayan Erdoğan, taleplerin artması üzerine Fırat Üniversitesi Akademi Camisi'nin müştemilatında atölye kurdu.

Sabahın erken saatlerinde atölyesinin yolunu tutan Erdoğan, cami ve Kur'an kurslarında bulunan, ayrıca kişilerin getirdiği eskiyen ve yıpranmış Kur'an-ı Kerim'leri özenle restore ediyor. İşçiliğini gönüllü yapan, malzeme konusunda ise hayırseverlerden destek alan Erdoğan, 4 yılda 1000'i aşkın Kur'an-ı Kerim'i restore etti. - "Günde bir Kur'an ciltleyebiliyorum" Erdoğan, AA muhabirine, emekli olduktan sonra hayır işlerine odaklandığını, gönüllü olarak Kur'an-ı Kerim'leri restore ettiğini söyledi.

Çocukluğundan beri onarım ve ciltleme işlerine meraklı olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Camilere gittiğimde yıpranmış Kur'an-ı Kerim'leri görüyordum. Matbaanın gelişmesiyle bu sanatı yapanların da azaldığını biliyordum. Bu nedenle bu sanatı araştırdım ve öğrendim. İlk başlarda evimde küçük bir atölye oluşturdum. Sonra Akademi Camisi'nin müştemilatına geldim. Kendi imkanlarım ve hayırseverlerin desteğiyle bu işi yürütüyorum. Cami ve Kuran kurslarındaki ile kişilerin getirdiği Kuran'ları kullanılabilecek hale getiriyorum. Kur'an-ı Kerim'lerin restore edilmesinin maliyetlerini hayırseverler karşılıyor, işçiliği gönüllü yapıyorum. Günde bir Kur'an ciltleyebiliyorum."