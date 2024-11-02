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        Elazığ'da dağlık alanda mahsur kalan avcı dron yardımıyla kurtarıldı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ava giderken dağlık alanda mahsur kalan avcı dron ile yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 18:54 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:54
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        Elazığ'da dağlık alanda mahsur kalan avcı dron yardımıyla kurtarıldı
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ava giderken dağlık alanda mahsur kalan avcı dron ile yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı.

        Köklüce köyünde sabah saatlerinde ava giden M.G, dağlık alanda mahsur kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye jandarma, AFAD ve Kovancılar Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Dron ile yaptığı çalışmanın ardından yer tespiti yapan, ekipler M.G'yi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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