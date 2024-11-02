Elazığ'da dağlık alanda mahsur kalan avcı dron yardımıyla kurtarıldı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ava giderken dağlık alanda mahsur kalan avcı dron ile yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ava giderken dağlık alanda mahsur kalan avcı dron ile yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı.
Köklüce köyünde sabah saatlerinde ava giden M.G, dağlık alanda mahsur kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye jandarma, AFAD ve Kovancılar Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dron ile yaptığı çalışmanın ardından yer tespiti yapan, ekipler M.G'yi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
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