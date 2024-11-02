Elazığ'da dağlık alanda mahsur kalan avcı dron yardımıyla kurtarıldı

Dron ile yaptığı çalışmanın ardından yer tespiti yapan, ekipler M.G'yi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ava giderken dağlık alanda mahsur kalan avcı dron ile yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı.

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