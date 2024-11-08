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        GÜNCELLEME - Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:16 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:16
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
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        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 16,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Deprem, Elazığ'ın yanı sıra Diyarbakır'da da hissedildi.

        Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası saat 17.20 itibarıyla kentte AFAD ve 112 ihbar hattına herhangi bir hasar bildiriminde bulunulmadığı belirtilerek, "Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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