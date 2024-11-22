Baskil'de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Toplantıya, Belediye Yazı İşleri Müdürü Osman Yeğin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı, Emniyet Amiri Komiser Abdullah Deniz, İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ali Emre Özer, Türk Kızılayı Baskil Temsilcisi Mehmet Yenigün ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey katıldı.

Kaymakam Türker, gelecek nesiller için bir araya geldiklerini belirtti.

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