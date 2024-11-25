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        Keban'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:20
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        Keban'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

        Keban 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Öte yandan kutlamalar kapsamında bugün düzenlenmesi planlanan yemek programı ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı gününe ertelendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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