Keban'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.
Keban 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Öte yandan kutlamalar kapsamında bugün düzenlenmesi planlanan yemek programı ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı gününe ertelendi.
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