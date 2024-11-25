Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Elazığ'ın Sivrice ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.
İlçede dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak, akşama doğru yerini kar yağışına bıraktı.
Gece boyunca etkisini artırarak devam eden kar, ilçe merkezi ve Hazarbaba Dağı'nı beyaza bürüdü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.