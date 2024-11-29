Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir araç durduruldu.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

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