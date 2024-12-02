Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Malatya Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 23 FD 360 ve 44 LR 892 plakalı otomobiller ile ​​​plakası öğrenilemeyen otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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