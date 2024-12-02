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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 00:59 Güncelleme: 02.12.2024 - 00:59
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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Malatya Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 23 FD 360 ve 44 LR 892 plakalı otomobiller ile ​​​plakası öğrenilemeyen otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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