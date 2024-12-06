Memur Sen Elazığ Şube Başkanı Bahşi'den Baskil'de okul idarecilerine ve öğretmenlere ziyaret
Elazığ Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Baskil ilçesinde okul idarecilerini ve öğretmenleri ziyaret etti.
Elazığ Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Baskil ilçesinde okul idarecilerini ve öğretmenleri ziyaret etti.
Bahşi, beraberinde Eğitim Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Taha Sarıgül ile ilçedeki okullarda görevli idareciler ve öğretmenlerle görüştü.
Bahşi, ziyaretlerde hem idarecilere hem öğretmenlere çalışmaları ve sendikal faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.
Sorunlarla ilgili çözüm önerileri konusunda da istişarelerde bulunduklarını ifade eden Bahşi, misafirperverliklerinden dolayı idarecilere ve öğretmenlere teşekkür etti.
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