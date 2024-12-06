Memur Sen Elazığ Şube Başkanı Bahşi'den Baskil'de okul idarecilerine ve öğretmenlere ziyaret

Elazığ Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Baskil ilçesinde okul idarecilerini ve öğretmenleri ziyaret etti.

Bahşi, beraberinde Eğitim Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Taha Sarıgül ile ilçedeki okullarda görevli idareciler ve öğretmenlerle görüştü.

Bahşi, ziyaretlerde hem idarecilere hem öğretmenlere çalışmaları ve sendikal faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.