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        Memur Sen Elazığ Şube Başkanı Bahşi'den Baskil'de okul idarecilerine ve öğretmenlere ziyaret

        Elazığ Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Baskil ilçesinde okul idarecilerini ve öğretmenleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:22
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        Memur Sen Elazığ Şube Başkanı Bahşi'den Baskil'de okul idarecilerine ve öğretmenlere ziyaret
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        Elazığ Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Baskil ilçesinde okul idarecilerini ve öğretmenleri ziyaret etti.

        Bahşi, beraberinde Eğitim Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Taha Sarıgül ile ilçedeki okullarda görevli idareciler ve öğretmenlerle görüştü.

        Bahşi, ziyaretlerde hem idarecilere hem öğretmenlere çalışmaları ve sendikal faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.

        Sorunlarla ilgili çözüm önerileri konusunda da istişarelerde bulunduklarını ifade eden Bahşi, misafirperverliklerinden dolayı idarecilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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