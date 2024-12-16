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        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesinde meydana gelen bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:47 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:47
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        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
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        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesinde meydana gelen bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 Aralık-15 Aralık'ta meydana gelen 233 asayiş olayında yakalanan 180 şüpheliden 9'u tutuklandı, 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Asayiş uygulamalarında 68 bin 235 kişi ve 33 bin 6 araç kontrol edildi, aranan 355 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 29'u tutuklandı.

        Kontrol edilen araçlardan 2 bin 916'sına cezai işlem uygulandı, 182 araç trafikten men edildi.

        Yapılan çalışmalar sonucunda 10 tabanca, 3 tüfek, 2 kesici alet, 575 fişek, 8 şarjör, 85 kilogram tütün, bilgisayar, 3 dedektör, 13 kazı malzemesi, 30 litre etil alkol ve 2 bin 304 bandrol ele geçirildi.

        Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda, 230 gram esrar, 2 kilo 171 gram metamfetamin, 258 sentetik ecza, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Kentte meydana gelen 17 trafik kazasında, 28 kişi yaralandı.

        Ayrıca kayıp olarak aranan 12 kişi, bisiklet, hilti, matkap ve 2 şarjlı vidalama matkabı bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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