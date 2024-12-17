Elazığ'da 190 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte içki ticareti yaparak toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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