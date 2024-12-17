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        Elazığ'da 190 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

        Elazığ'da 190 litre kaçak etil alkol geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:03
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        Elazığ'da 190 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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        Elazığ'da 190 litre kaçak etil alkol geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte içki ticareti yaparak toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

        Aramalarda, 190 litre kaçak etil alkol ve 2 alkol kiti ele geçirildi.

        Şüphelilerle ilgili adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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