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        Elazığ'da kaçırdığı yolcu otobüsüyle 6 araç ve 2 iş yerine çarpan kişi tutuklandı

        Elazığ'da kaçırdığı yolcu otobüsüyle 6 araç ve 2 iş yerine çarpan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:50 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:50
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        Elazığ'da kaçırdığı yolcu otobüsüyle 6 araç ve 2 iş yerine çarpan kişi tutuklandı
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        Elazığ'da kaçırdığı yolcu otobüsüyle 6 araç ve 2 iş yerine çarpan kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, A.A, Kültür Mahallesi'nde park halindeki yolcu otobüsünü kaçırdı.

        Otobüsle kent merkezinde gezen A.A, 6 araç ve 2 iş yerine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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