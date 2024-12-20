Elazığ'da kaçırdığı yolcu otobüsüyle 6 araç ve 2 iş yerine çarpan kişi tutuklandı
Elazığ'da kaçırdığı yolcu otobüsüyle 6 araç ve 2 iş yerine çarpan kişi tutuklandı.
Elazığ'da kaçırdığı yolcu otobüsüyle 6 araç ve 2 iş yerine çarpan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, A.A, Kültür Mahallesi'nde park halindeki yolcu otobüsünü kaçırdı.
Otobüsle kent merkezinde gezen A.A, 6 araç ve 2 iş yerine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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