Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda, yapılan aramalarda 7 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 2 kurusıkıdan çevirme tabanca, av tüfeği, 127 fişek ve 524 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarı çalışmalar sonucu bir kişinin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

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