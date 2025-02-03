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        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:34 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:34
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        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
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        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 27 Ocak ile 2 Şubat'ta arasında meydana gelen 217 asayiş olayında yakalanan 229 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Asayiş uygulamalarında 67 bin 143 kişi ve 47 bin 839 araç kontrol edildi, aranan 461 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklandı.

        Kontrol edilen araçlardan 3 bin 263'üne cezai işlem uygulandı, 166 araç trafikten men edildi.

        Yapılan çalışmalarda, 6 tabanca, 7 tüfek, 6kesici alet, 167 fişek, şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 75 puro ve 235 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda, 16 gram esrar, 2 kilo 979 gram metamfetamin, 326 gram bonzai, 74 gram kannabinoid, 73 sentetik ecza, 4 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Kentte meydana gelen 14 trafik kazasında ise 21 kişi yaralandı.

        Ayrıca kayıp olarak aranan 12 kişi ile çalıntı 3 motosiklet bulundu.

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