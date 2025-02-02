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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 20:16 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:30
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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 23 EB 929 plakalı halk otobüsü ile 23 LP 069 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs bir akaryakıt istasyonunun önündeki 23 AEZ 179 plakalı otomobil ile kaldırımdaki reklam panosuna çarparak durabildi.

        Kazada 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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