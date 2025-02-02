Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kazanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs bir akaryakıt istasyonunun önündeki 23 AEZ 179 plakalı otomobil ile kaldırımdaki reklam panosuna çarparak durabildi.

Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 23 EB 929 plakalı halk otobüsü ile 23 LP 069 plakalı otomobil çarpıştı.

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