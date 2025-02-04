Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 hükümlü yakalandı

Ayrıca yürütülen uygulama ve operasyonlarda, ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 59 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ocak ayında yürütülen çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis bulunan 102 hükümlü yakalandı.

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