Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 hükümlü yakalandı
Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 firari hükümlü yakalandı.
Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ocak ayında yürütülen çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis bulunan 102 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Ayrıca yürütülen uygulama ve operasyonlarda, ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 59 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Aramalarda, 37 ruhsatsız tabanca, 1867 fişek, 24 tüfek ve 89 kartuş ele geçirildi.
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