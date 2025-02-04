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        Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 hükümlü yakalandı

        Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 23:23 Güncelleme: 04.02.2025 - 23:23
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        Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ocak ayında yürütülen çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis bulunan 102 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Ayrıca yürütülen uygulama ve operasyonlarda, ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 59 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Aramalarda, 37 ruhsatsız tabanca, 1867 fişek, 24 tüfek ve 89 kartuş ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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