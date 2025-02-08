Ağın'da metruk evin yıkımı gerçekleştirildi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde tehlike oluşturan metruk ev yıkıldı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde tehlike oluşturan metruk ev yıkıldı.
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, ilçede Aşağı Akpınar Mahallesinde bulunan metruk evin durumunun incelenerek yıkım kararı verildiğini söyledi.
Çakar, "Güvenlik önlemleri alınarak evin yıkımı gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerimize geniş alan oluşturuldu." dedi.
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