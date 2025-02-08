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        Ağın'da metruk evin yıkımı gerçekleştirildi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde tehlike oluşturan metruk ev yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:27 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:32
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        Ağın'da metruk evin yıkımı gerçekleştirildi
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde tehlike oluşturan metruk ev yıkıldı.

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, ilçede Aşağı Akpınar Mahallesinde bulunan metruk evin durumunun incelenerek yıkım kararı verildiğini söyledi.

        Çakar, "Güvenlik önlemleri alınarak evin yıkımı gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerimize geniş alan oluşturuldu." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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