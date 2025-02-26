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        Ağın Belediye Başkanı Çakar'dan leblebi üretim, badem kırma ve paketleme tesisine ziyaret

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, leblebi üretim, badem kırma ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:17
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        Ağın Belediye Başkanı Çakar'dan leblebi üretim, badem kırma ve paketleme tesisine ziyaret
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        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, leblebi üretim, badem kırma ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu.

        Çakar, DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile kurulan tesisi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Fabrikanın paketleme ünitelerinde sona yaklaşıldığını belirten Çakar, "Fabrikanın paketleme testini yaptık, kurulum ve çalışması konusunda bilgiler aldık. Bugün itibarıyla paketlemeleri test ettik. Paketleme tesisimiz, saatte 500 kilogram kapasiteye sahip. Paketlerimiz, 200, 500 ve 1000 gramlık halinde el değmeden hazırlanacak. Çalışanlarımızın emeklerine sağlık. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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