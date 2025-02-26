Ağın Belediye Başkanı Çakar'dan leblebi üretim, badem kırma ve paketleme tesisine ziyaret

Fabrikanın paketleme ünitelerinde sona yaklaşıldığını belirten Çakar, "Fabrikanın paketleme testini yaptık, kurulum ve çalışması konusunda bilgiler aldık. Bugün itibarıyla paketlemeleri test ettik. Paketleme tesisimiz, saatte 500 kilogram kapasiteye sahip. Paketlerimiz, 200, 500 ve 1000 gramlık halinde el değmeden hazırlanacak. Çalışanlarımızın emeklerine sağlık. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Çakar, DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile kurulan tesisi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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