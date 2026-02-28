Canlı
        Haberleri

        AK Parti Keban İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

        AK Parti Keban İlçe Başkanlığı tarafından teşkilat mensupları ve muhtarlara yönelik iftar programı düzenlendi.

        Giriş: 28.02.2026 - 10:39
        AK Parti Keban İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

        AK Parti Keban İlçe Başkanlığı tarafından teşkilat mensupları ve muhtarlara yönelik iftar programı düzenlendi.

        İlçedeki bir alabalık tesisinde verilen iftar programında konuşan İlçe Başkanı Öner Tunç, programda kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin sergilendiğini belirtti.

        AK Parti teşkilatlarının her zaman güçlü bir şekilde bir arada olduğunu ifade eden Tunç, ramazan ayının hayırlı olmasını temenni etti.

