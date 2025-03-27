Elazığ'da bir çakalın evin balkonundaki tepsiyi çalma anı kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsünde tepsiyi bir çakalın çaldığını gördüğünde şaşırdığını ifade eden Çorman, "Çakalın tepsiyi ekmek zannederek çaldığını düşündüm." dedi.

Çorman, yaptığı açıklamada, kedilere ekmek vermek için kullandıkları tepsinin balkonda olmadığını fark ettiğini, tepsinin hırsızlar tarafından çalınmış olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Görüntüde, çakalın balkondaki tepsiyi alması, korkuluklardan geçtiği esnada tepsiyi ağzından düşürmesi, bölgeden ayrılması ve bir süre sonra dönerek tepsiyi alıp uzaklaşması yer alıyor.

İlçeye bağlı Hacıhüseyinler köyünde yaşayan Ali Çorman'a ait evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, aç kalan bir çakalın yiyecek bulmak için korkulukların arasından evin balkonuna girdiği görülüyor.

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