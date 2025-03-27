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        Elazığ'da bir çakalın evin balkonundaki tepsiyi çalma anı kamerada

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde, köye inen çakalın balkondaki tepsiyi çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:47
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        Elazığ'da bir çakalın evin balkonundaki tepsiyi çalma anı kamerada
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde, köye inen çakalın balkondaki tepsiyi çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçeye bağlı Hacıhüseyinler köyünde yaşayan Ali Çorman'a ait evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, aç kalan bir çakalın yiyecek bulmak için korkulukların arasından evin balkonuna girdiği görülüyor.

        Görüntüde, çakalın balkondaki tepsiyi alması, korkuluklardan geçtiği esnada tepsiyi ağzından düşürmesi, bölgeden ayrılması ve bir süre sonra dönerek tepsiyi alıp uzaklaşması yer alıyor.

        Çorman, yaptığı açıklamada, kedilere ekmek vermek için kullandıkları tepsinin balkonda olmadığını fark ettiğini, tepsinin hırsızlar tarafından çalınmış olabileceğini düşündüğünü belirtti.

        Güvenlik kamerası görüntüsünde tepsiyi bir çakalın çaldığını gördüğünde şaşırdığını ifade eden Çorman, "Çakalın tepsiyi ekmek zannederek çaldığını düşündüm." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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