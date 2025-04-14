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        Elazığ'da karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

        Elazığ'ın Maden ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 22:43 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:45
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        Elazığ'da karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
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        Elazığ'ın Maden ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

        İlçede yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kartaldere Grup Yolu'nda bazı araçlar yolda kaldı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin kar küreme çalışması sonucu temizlenen yolda araçların ilerlemesi sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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