Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da karda mahsur kalan araç kurtarıldı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan otomobil kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:07 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da karda mahsur kalan araç kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan otomobil kurtarıldı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçenin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bir otomobil yolda kaldı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekibi yönlendirildi.

        Kar küreme çalışması sonucu temizlenen yolda aracın ilerlemesi sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Elazığ'da "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı
        Elazığ'da "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı
        Elazığ'ın kültür envanterinin güncellenmesi için kapsamlı çalışma başlatıld...
        Elazığ'ın kültür envanterinin güncellenmesi için kapsamlı çalışma başlatıld...
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ'da, karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Elazığ'da, karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Elazığ'da karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Elazığ'da karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Palu Kalesi'nde arkeolojik kazı için hazırlıklar başladı
        Palu Kalesi'nde arkeolojik kazı için hazırlıklar başladı