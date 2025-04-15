Elazığ'da karda mahsur kalan araç kurtarıldı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan otomobil kurtarıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan otomobil kurtarıldı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçenin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bir otomobil yolda kaldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekibi yönlendirildi.
Kar küreme çalışması sonucu temizlenen yolda aracın ilerlemesi sağlandı.
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