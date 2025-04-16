Keban'da kaya düşme riskine karşı çalışma başlatıldı

Riskli kayaların kontrollü olarak temizlendiği ve yol platformu genişletilerek ulaşım güvenliğinin artırıldığı kaydedilen açıklamada, "Çalışmalar kapsamında düşme riski taşıyan kayaların kaldırılması, yolun dar kesimlerinde genişletme, şev düzenlemesi ve gerekli koruma önlemleri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini esas alan bu müdahaleler, kırsal ulaşım altyapısını güçlendirme hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Topkıran köyü yolunda kaya düşmesi riski nedeniyle çalışma başlatıldığı bildirildi.

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