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        Keban'da kaya düşme riskine karşı çalışma başlatıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde kaya düşme riskine karşı çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:14 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:14
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        Keban'da kaya düşme riskine karşı çalışma başlatıldı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde kaya düşme riskine karşı çalışma başlatıldı.

        İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Topkıran köyü yolunda kaya düşmesi riski nedeniyle çalışma başlatıldığı bildirildi.

        Riskli kayaların kontrollü olarak temizlendiği ve yol platformu genişletilerek ulaşım güvenliğinin artırıldığı kaydedilen açıklamada, "Çalışmalar kapsamında düşme riski taşıyan kayaların kaldırılması, yolun dar kesimlerinde genişletme, şev düzenlemesi ve gerekli koruma önlemleri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini esas alan bu müdahaleler, kırsal ulaşım altyapısını güçlendirme hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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