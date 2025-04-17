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        "Ağlayan gelinler"i fotoğraflamak için 1613 rakımlı dağa tırmanıyorlar

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da doğaseverler halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleleri fotoğraflamak için 1613 rakımlı Görese Dağı'na çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:33
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        "Ağlayan gelinler"i fotoğraflamak için 1613 rakımlı dağa tırmanıyorlar
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        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da doğaseverler halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleleri fotoğraflamak için 1613 rakımlı Görese Dağı'na çıkıyor.

        Arıcak ilçesinin güneyinde yer alan Görese Dağı'nda iklim şartlarına göre mart ve nisan aylarında açmaya başlayan ters laleler doğaseverlerden ilgi görüyor.

        Ters laleleri görüntülemek isteyen doğaseverler dağın zirvesine ulaşmak için tırmanışa geçiyor.

        Ziyaretçiler ormanlık ve kayalık bölgede, yer yer kaya tırmanış gerektiren yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki patika yolu aşarak dağın zirvesine doğru ilerliyor.

        Zengin florası ve manzarasıyla dikkati çeken dağda, ters laleler yaklaşık 1500 rakımdan itibaren kümeler halinde görülüyor.

        Doğaseverler zorlu bir yolculuğun ardından ulaştıkları bölgede kırmızı, turuncu ve sarı renkteki ters laleleri fotoğraflıyor.

        - "Zorlu bir coğrafya"

        Geziye rehberlik eden Arıcak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Yıldız, AA muhabirine, ters lalelerin açtığı sezonda Görese Dağı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyledi.

        Zorlu patika yollardan geçilerek ters lalelere ulaşılabildiğini ifade eden Yıldız, "Ters lalelerin bulunduğu bölge zorlu bir coğrafya. Doğaseverler olarak muhteşem manzaraya ulaşmak ve ters laleleri fotoğraflamak adına büyük çaba sarf ediyoruz ancak bundan da büyük haz duyuyoruz. Arıcak'ın coğrafyası genel itibarıyla zorlu bir coğrafya. Ters laleler Türkiye'nin birçok noktasında yetişiyor ama bizim coğrafyamızda hem görsel açıdan oldukça güzel bir alanda yetişiyor hem de çeşitlilik açısından sarı, kırmızı ve turuncu renkte yetişiyor." dedi.

        Yıldız, ters lalelere ulaşabilmek için kayalık, ormanlık ve engebeli arazide yürüdüklerini anlatarak, dağın zirvesinde henüz açmamış ters laleleri gördüklerini, onların da açmasını beklediklerini belirtti.

        - "Attığım her adımda manzarayı fotoğrafladım"

        Doğaseverlerden Halime Ebru Gülnar, Görese Dağı'ndaki ters laleleri ilk kez görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

        Bölgenin zorlu coğrafyasında güzel bir manzaraya ulaştıklarını anlatan Gülnar, şunları söyledi:

        "Arkadaşlarım 'Dağa çıkamazsın, çok yüksek' dediler. Fakat o kadar güzel bir atmosfer var ki dağa nasıl çıktım, farkına bile varmadım. O kadar güzel doğa manzaraları var ki attığım her adımda manzarayı fotoğrafladım. Zirveye çıktığımda 'iyi ki de geldim' dedim. Muhteşem bir manzara ve farklı renklere sahip ters laleler var."

        İdris Çetintaş da Görese Dağı'nın her mevsim farklı güzellikte bir manzaraya sahip olduğunu, özellikle ters laleleri görmek için foto safari yaptıklarını belirtti.

        Çetintaş, "Ters laleler hikayesiyle belki hüznün sembolü olabilir ama bizim için sevinç kaynağı, baharın müjdecisi. Herkesi Arıcak'a bekliyoruz." diye konuştu.

        Görese Dağı yakınlarındaki Küplüce köyünün muhtarı Zülküf Sualp de ziyaretçileri hem ters laleleri hem de doğa manzarasıyla hayranlık uyandıran Görese Dağı'na beklediklerini, doğa tutkunlarını misafir etmek istediklerini dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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