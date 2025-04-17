"Ağlayan gelinler"i fotoğraflamak için 1613 rakımlı dağa tırmanıyorlar

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da doğaseverler halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleleri fotoğraflamak için 1613 rakımlı Görese Dağı'na çıkıyor.

Arıcak ilçesinin güneyinde yer alan Görese Dağı'nda iklim şartlarına göre mart ve nisan aylarında açmaya başlayan ters laleler doğaseverlerden ilgi görüyor.

Ters laleleri görüntülemek isteyen doğaseverler dağın zirvesine ulaşmak için tırmanışa geçiyor.

Ziyaretçiler ormanlık ve kayalık bölgede, yer yer kaya tırmanış gerektiren yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki patika yolu aşarak dağın zirvesine doğru ilerliyor.

Zengin florası ve manzarasıyla dikkati çeken dağda, ters laleler yaklaşık 1500 rakımdan itibaren kümeler halinde görülüyor.

Doğaseverler zorlu bir yolculuğun ardından ulaştıkları bölgede kırmızı, turuncu ve sarı renkteki ters laleleri fotoğraflıyor.

- "Zorlu bir coğrafya"

Geziye rehberlik eden Arıcak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Yıldız, AA muhabirine, ters lalelerin açtığı sezonda Görese Dağı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Zorlu patika yollardan geçilerek ters lalelere ulaşılabildiğini ifade eden Yıldız, "Ters lalelerin bulunduğu bölge zorlu bir coğrafya. Doğaseverler olarak muhteşem manzaraya ulaşmak ve ters laleleri fotoğraflamak adına büyük çaba sarf ediyoruz ancak bundan da büyük haz duyuyoruz. Arıcak'ın coğrafyası genel itibarıyla zorlu bir coğrafya. Ters laleler Türkiye'nin birçok noktasında yetişiyor ama bizim coğrafyamızda hem görsel açıdan oldukça güzel bir alanda yetişiyor hem de çeşitlilik açısından sarı, kırmızı ve turuncu renkte yetişiyor." dedi.

Yıldız, ters lalelere ulaşabilmek için kayalık, ormanlık ve engebeli arazide yürüdüklerini anlatarak, dağın zirvesinde henüz açmamış ters laleleri gördüklerini, onların da açmasını beklediklerini belirtti.