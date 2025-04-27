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        GÜNCELLEME 3 - Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 21:54 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:54
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        GÜNCELLEME 3 - Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Deprem, Malatya ve Adıyaman'da da hissedildi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

        Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrasında ilde AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtilerek, bütün birimlerin depremin ildeki etkilerini yakından takip ettiği bildirildi.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilde hissedilen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im afetlerden aziz milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

        Adıyaman Valiliğinden yapılan paylaşımda deprem nedeniyle ilgili birimlere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Başta AFAD olmak üzere yetkili kurumlarımız teyakkuz halinde olup, saha çalışmaları ve taramaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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