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        Keban Kaymakamı Atalık jandarmaya tahsis edilen asayiş botunu test etti

        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilen asayiş botunu Fırat Nehri'nde test etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:18
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        Keban Kaymakamı Atalık jandarmaya tahsis edilen asayiş botunu test etti
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        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilen asayiş botunu Fırat Nehri'nde test etti.

        Kaymakam Atalık beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanı Başçavuş Erkan Aktaş ile Keban Jandarma Komutanlığına tahsis edilen asayiş botu ile Fırat Nehri'ne açıldı.

        Asayiş botunun jandarma ekiplerince Fırat Nehri ve Karakaya Baraj Gölü gibi iç sularda asayiş denetimlerinde kullanılacağı belirtildi.

        Kaymakam Atalık, ekiplere vatandaşların huzur ve güvenliği için sürekli olarak bölgede faaliyet göstermeleri, kaçak avcılıkla mücadele edilmesi, ruhsatsız tesislerin sürekli kontrol edilmesi talimatını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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