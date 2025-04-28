Keban Kaymakamı Atalık jandarmaya tahsis edilen asayiş botunu test etti

Kaymakam Atalık, ekiplere vatandaşların huzur ve güvenliği için sürekli olarak bölgede faaliyet göstermeleri, kaçak avcılıkla mücadele edilmesi, ruhsatsız tesislerin sürekli kontrol edilmesi talimatını verdi.

Asayiş botunun jandarma ekiplerince Fırat Nehri ve Karakaya Baraj Gölü gibi iç sularda asayiş denetimlerinde kullanılacağı belirtildi.

Kaymakam Atalık beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanı Başçavuş Erkan Aktaş ile Keban Jandarma Komutanlığına tahsis edilen asayiş botu ile Fırat Nehri'ne açıldı.

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