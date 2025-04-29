Elazığ'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 13 DE 113 plakalı tır, Malatya Caddesi Misland kavşağında 34 HAR 686 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

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