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        Elazığ'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 02:50 Güncelleme: 29.04.2025 - 02:50
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        Elazığ'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 13 DE 113 plakalı tır, Malatya Caddesi Misland kavşağında 34 HAR 686 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile SUV tipi araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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