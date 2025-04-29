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        Elazığ'da Yeşilay, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti

        Elazığ'da Genç Yeşilay ve üniversite öğrencileri, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:40 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:45
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        Elazığ'da Yeşilay, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Elazığ'da Genç Yeşilay ve üniversite öğrencileri, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Genç Yeşilay ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fethi Sekin Kız Yurdunda kalan öğrenciler, çocuklarla bir araya geldi.

        Burada öğrencilere Yeşilay'ın tanıtımını yapan ekipler, çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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