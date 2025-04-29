Elazığ'da Yeşilay, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti

Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Genç Yeşilay ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fethi Sekin Kız Yurdunda kalan öğrenciler, çocuklarla bir araya geldi.

Elazığ'da Genç Yeşilay ve üniversite öğrencileri, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

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