Ağın Belediye Başkanı Çakar hububat eleme tesislerini inceledi
Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar hububat eleme tesislerinde incelemelerde bulundu.
Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar hububat eleme tesislerinde incelemelerde bulundu.
İlçede yapımı süren tesislerde incelemelerde bulunan Çakar, tesislerin "Tohum İşlesin Verim Artsın Projesi" kapsamında yapıldığını, nohut, leblebi, dut kurusu ve her türlü hububatı renk ve doku yönünden seçme ve tahılları eleme özelliğine sahip olduğunu belirtti.
Tesis sayesinde verimlik ile üretimin artacağını kaydeden Çakar, "Eleme tesisimizin yeni kurulacak trafosu için elektrik hattı çekeceğimiz direklerimiz geldi. Aynı zamanda eleme tesisimizin cephesi sıva ile kapatılıyor." dedi.
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