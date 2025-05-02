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        Keban'da "1.Kariyer Günü" etkinliği düzenlenecek

        Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu'nda "1. Kariyer Günü" etkinliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:10 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:12
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        Keban'da "1.Kariyer Günü" etkinliği düzenlenecek
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        Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu'nda "1. Kariyer Günü" etkinliği düzenlenecek.

        Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, yaptığı açıklamada, okulun yerleşkesinde 7-9 Mayıs'ta "1. Kariyer Günü" etkinliği düzenleneceğini belirtti.

        Pıhtılı, "Etkinlik, 7 Mayıs'ta saat 10.00'da yüksekokulumuz yerleşkesinde başlayacak ve ilgili sektörlerin, kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilecektir. Kariyer günüyle öğrencilerimize staj yeri ve iş bulma imkanı sağlanmasının yanı sıra ilgili sektörlerin nitelikli işgücü taleplerindeki beklentilerin saptanması ve bu beklentilerin eğitim-öğretim müfredatlarına yansıtılması amaçlanmaktadır." dedi.

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