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        Elazığ'da doğa yürüyüşü düzenlendi

        Elazığ'da doğaseverler Arıcak Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:07
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        Elazığ'da doğa yürüyüşü düzenlendi
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        Elazığ'da doğaseverler Arıcak Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arıcak Belediyesi ev sahipliğinde, Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) tarafından organize edilen etkinlik, doğa tutkunları ve sporseverleri bir araya getirdi.

        Doğal güzellikleri, zengin bitki örtüsü ve coşkun sularıyla öne çıkan Karanlık Dere Kanyonunda gerçekleştirilen yürüyüş sırasında doğaseverler rehberler eşliğinde belirlenen güzergahta 14 kilometrelik parkuru tamamladı.

        Katılımcılar, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

        Yürüyüşe, Arıcak Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz Yalçınkaya ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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