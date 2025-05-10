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        Keban'da istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:30 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:32
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        Keban'da istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

        AK Parti Keban İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıya, AK Parti Elazığ İl Koordinatörü Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç ve partililer katıldı.

        Toplantıda konuşan Demirkaya, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana halkın yanında olduğunu söyledi.

        Demirkaya, AK Parti'nin halk ile bütünleşmiş ve vatandaştan kopmamış bir parti olduğunu kaydetti.

        İl Başkanı Yıldırım da bir konuşma yaptı.

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        Galeri

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