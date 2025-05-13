AFAD Keban ve Ağın'da eğitim çalışması yürüttü

Afet ve acil durum hallerinde sivil savunma hizmetleri eğitimi verilen çalışmada, ilgili kurumların sivil savunma planı denetimi yapıldı.

AFAD Elazığ İl Müdürlüğü uzman personelleri, Ağın ve Keban Kaymakamlıklarında görev yapan birim müdürleri, sivil savunma uzmanı ve amirlerine yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Elazığ'da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Keban ve Ağın ilçelerinde eğitim çalışması yürütüldü.

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