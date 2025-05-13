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        AFAD Keban ve Ağın'da eğitim çalışması yürüttü

        Elazığ'da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Keban ve Ağın ilçelerinde eğitim çalışması yürütüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:49 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:49
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        AFAD Keban ve Ağın'da eğitim çalışması yürüttü
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        Elazığ'da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Keban ve Ağın ilçelerinde eğitim çalışması yürütüldü.

        AFAD Elazığ İl Müdürlüğü uzman personelleri, Ağın ve Keban Kaymakamlıklarında görev yapan birim müdürleri, sivil savunma uzmanı ve amirlerine yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi.

        Afet ve acil durum hallerinde sivil savunma hizmetleri eğitimi verilen çalışmada, ilgili kurumların sivil savunma planı denetimi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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