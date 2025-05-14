Baskil'de öğrencilere kan bağışı eğitimi verildi

Merkezde görevli kan bağışı kazanım uzmanı İlker Aslan ve Hasan Aydoğdu, öğrencilere kan bağışının insan hayatı için taşıdığı kritik rol hakkında bilgiler verdi.

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