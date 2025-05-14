Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baskil'de öğrencilere kan bağışı eğitimi verildi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde öğrencilere kan bağışı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:14 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil'de öğrencilere kan bağışı eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde öğrencilere kan bağışı eğitimi verildi.

        Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünce ilçedeki okullarda öğrencilere kan bağışı ve önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Merkezde görevli kan bağışı kazanım uzmanı İlker Aslan ve Hasan Aydoğdu, öğrencilere kan bağışının insan hayatı için taşıdığı kritik rol hakkında bilgiler verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        "Gezen Sinema Tırı" Baskil'de çocuklarla buluştu
        "Gezen Sinema Tırı" Baskil'de çocuklarla buluştu
        Keban'da halı saha futbol turnuvası düzenlenecek
        Keban'da halı saha futbol turnuvası düzenlenecek
        Play-off maçlarına hazırlanan Elazığspor'un hedefi Trendyol 1. Lig'e yüksel...
        Play-off maçlarına hazırlanan Elazığspor'un hedefi Trendyol 1. Lig'e yüksel...
        Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gezen Sinema Tırı" Elazığ'da çocuklarla bulu...
        Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gezen Sinema Tırı" Elazığ'da çocuklarla bulu...
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        AFAD Keban ve Ağın'da eğitim çalışması yürüttü
        AFAD Keban ve Ağın'da eğitim çalışması yürüttü