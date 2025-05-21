Keban'da öğrencilere yönelik söyleşi düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda düzenlenen ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı söyleşide Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Selda Dalkılıç ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Filiz Elmalı tarafından siber güvenlik konusunda bilgilendirme yapıldı.

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