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        Keban'da piknik etkinliği

        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler piknik etkinliğinde buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:58 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:58
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        Keban'da piknik etkinliği
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler piknik etkinliğinde buluştu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünce, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Keban Barajı Piknik alanında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler oyun oynayarak ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

        Piknikte, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Etkinliğe Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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