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        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçına ilişkin açıklama yaptı

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Nesine 2. Lig'de play-off 3. tur rövanş mücadelesinde yarın oynanacak Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçına ilişkin, "Yaklaşık 3 bin 66 kamu görevlimiz, güvenlik görevlimiz, emniyet ve jandarma ekiplerimiz görev alacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 17:30 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:30
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        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçına ilişkin açıklama yaptı
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        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Nesine 2. Lig'de play-off 3. tur rövanş mücadelesinde yarın oynanacak Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçına ilişkin, "Yaklaşık 3 bin 66 kamu görevlimiz, güvenlik görevlimiz, emniyet ve jandarma ekiplerimiz görev alacak." dedi.

        Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Mehmet Serhan Aksoy ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Valilikte maçla ilgili düzenlenen "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

        Hatipoğlu, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte yarın önemli bir karşılaşma düzenleneceğini belirterek, daha önce olduğu gibi yarın yapılacak maçla ilgili de gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

        Maçın huzur ve güvenlik içerisinde oynanması için emniyet ve jandarma ekipleriyle tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Hatipoğlu, "Bu çerçevede yaklaşık 3 bin 66 kamu görevlimiz, güvenlik görevlimiz, emniyet ve jandarma ekiplerimiz görev alacak. Gerek misafir takımın ilimize intikali ve ilimizden ayrılması süreci da dahil gerekli tedbirleri alacağız. Diğer yandan gerek saha içi gerekse saha dışında olabilecek olumsuzluklara karşı tüm güvenlik tedbirlerini azami düzeyde almakla ilgili bir çaba içerisindeyiz. Bu hususta tüm Elazığ'da hemşehrilerimizin bize yardımcı olacaklarına yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.

        Hatipoğlu, daha sonra AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile ortak hazırladıkları basın açıklamasına ilişkin de şunları kaydetti:

        "Şehrimizin gururu Elazığspor ile Vanspor arasında oynanacak karşılaşma sadece bir futbol müsabakası değil dostluk, kardeşlik ve centilmenliğin ön planda olması gereken anlamlı bir spor etkinliğidir. Elazığ tarih boyunca misafirperverliği, sağduyusu ve hoşgörüsüyle örnek olmuş bir şehir olarak bu karşılaşmada da aynı duruşu sergileyecektir. Bu vesileyle tüm taraftarlarımızı sağduyulu ve sorumlu davranmaya takımlarına güçlü ve sonsuz bir şekilde destek verirken bölgemizde birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı dikkatli olmaya, şiddet, küfür ve benzeri yakışıksız davranışlardan uzak durmaya davet ediyoruz."

        Hiçbir vatandaşın kılına halel gelmesini istemediklerini dile getiren Hatipoğlu, Van Valisi Ozan Balcı ile de telefonla görüştüklerini ve karşılıklı tedbirler aldıklarını ifade ederek, ilgili taraftar gruplarıyla da görüştüğünü sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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