Elazığ Valisi Hatipoğlu, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçına ilişkin açıklama yaptı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Nesine 2. Lig'de play-off 3. tur rövanş mücadelesinde yarın oynanacak Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçına ilişkin, "Yaklaşık 3 bin 66 kamu görevlimiz, güvenlik görevlimiz, emniyet ve jandarma ekiplerimiz görev alacak." dedi.

Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Mehmet Serhan Aksoy ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Valilikte maçla ilgili düzenlenen "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Hatipoğlu, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte yarın önemli bir karşılaşma düzenleneceğini belirterek, daha önce olduğu gibi yarın yapılacak maçla ilgili de gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Maçın huzur ve güvenlik içerisinde oynanması için emniyet ve jandarma ekipleriyle tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Hatipoğlu, "Bu çerçevede yaklaşık 3 bin 66 kamu görevlimiz, güvenlik görevlimiz, emniyet ve jandarma ekiplerimiz görev alacak. Gerek misafir takımın ilimize intikali ve ilimizden ayrılması süreci da dahil gerekli tedbirleri alacağız. Diğer yandan gerek saha içi gerekse saha dışında olabilecek olumsuzluklara karşı tüm güvenlik tedbirlerini azami düzeyde almakla ilgili bir çaba içerisindeyiz. Bu hususta tüm Elazığ'da hemşehrilerimizin bize yardımcı olacaklarına yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.