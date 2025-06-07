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        Elazığ'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Elazığ'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:25
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        Elazığ'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Elazığ'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin çoğaldığı zamanlar olduğunu belirten Hatipoğlu, programa katılanların bayramını kutladı.

        Hatipoğlu, dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm gören Müslümanların, özellikle Filistin'de, Gazze'de yaşayanların en kısa zamanda huzura kavuşmalarını diledi.

        Programa, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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