Elazığ'da bayramlaşma programı düzenlendi

Programa, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin çoğaldığı zamanlar olduğunu belirten Hatipoğlu, programa katılanların bayramını kutladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.