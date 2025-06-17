Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Taşkesen, Ağın'da yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Ağın ilçesinde çıkan yangında hasar gören iki iş yerinde inceleme yaptı.

Taşkesen, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Gündüz ile dün çıkan yangından etkilenen Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bağlı işletmelerin sahipleriyle görüştü.

İş yerlerinde incelemede bulunan Taşkesen ve beraberindekiler, Kooperatif Başkanı Samiye Genç'ten bilgi aldı.

Taşkesen, yangından etkilenen işletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.