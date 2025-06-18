Ağın'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'ın Ağın ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yedibağ köyünde kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında 2 dönüm otluk alan zarar gördü.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, ekipler tarafından gerçekleştirilen müdahaleyle yangının söndürüldüğünü söyledi.

Çakar, şunları kaydetti:

"Tarım alanlarımızın korunması, çevre ve insan sağlığının gözetilmesi amacıyla anız yakmak kesinlikle yasaktır. Anız yakanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat gereği idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca gerektiğinde adli işlem başlatılacaktır. Toprak bizim geleceğimizdir. Lütfen hep birlikte koruyalım."