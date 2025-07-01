Elazığ'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çaya giren kişi boğuldu.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çaya giren kişi boğuldu.
Üçocak beldesi Merivansuyu Çayı kenarında dün ailesiyle piknik yapan Serhat Çınar (27), serinlemek için suya girdi.
Çınar'ın akıntıya kapıldığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak Arıcak Devlet Hastanesine kaldırılan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.