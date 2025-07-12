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        Elazığ'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 kişi yakalandı

        Elazığ'da, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 19:07 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:07
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        Elazığ'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 kişi yakalandı
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        Elazığ'da, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Diyarbakır kara yolu üzerindeki yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile arama yaptı.

        Aracın far kısmına ve tavan kısmına gizlenmiş 45,9 gram kubar esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gezin'de bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada da gümrük kaçağı 45 spor ayakkabı, 408 bıçak, 206 muhtelif tamir aleti, 154 parfüm ve 480 kozmetik ürünü ele geçirildi. Ş.D, A.E, N.E, M.E, İ.D. ve L.B. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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