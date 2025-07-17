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        Elazığ'da altyapı çalışmaları sırasında Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı yaralandı

        Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde altyapı çalışmaları sırasında halatın kopması nedeniyle yüksekten düşen plastik borunun çarpması sonucu Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile bir belediye personeli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:06 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:06
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        Elazığ'da altyapı çalışmaları sırasında Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı yaralandı
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        Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde altyapı çalışmaları sırasında halatın kopması nedeniyle yüksekten düşen plastik borunun çarpması sonucu Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile bir belediye personeli yaralandı.

        Yazıkonak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan su deposu mevkisinde yürütülen altyapı yenileme çalışmaları sırasında iş makinesi ile kaldırılan su borusunun bağlı olduğu halat koptu. Bu sırada çalışmaları yerinde incelemek için bölgede bulunan Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ve belediye personeli Sabri Şen, yüksekten düşen plastik borunun çarpması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Çadırcı ve Şen, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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