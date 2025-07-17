Elazığ'da altyapı çalışmaları sırasında Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı yaralandı

Yazıkonak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan su deposu mevkisinde yürütülen altyapı yenileme çalışmaları sırasında iş makinesi ile kaldırılan su borusunun bağlı olduğu halat koptu. Bu sırada çalışmaları yerinde incelemek için bölgede bulunan Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ve belediye personeli Sabri Şen, yüksekten düşen plastik borunun çarpması sonucu yaralandı.

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde altyapı çalışmaları sırasında halatın kopması nedeniyle yüksekten düşen plastik borunun çarpması sonucu Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile bir belediye personeli yaralandı.

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