Elazığ'da suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı

Elazığ'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "nitelikli yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle 11 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.