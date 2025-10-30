Keban'da Filistin'e destek kermeslerinde elde edilen gelir Müftülüğe teslim edildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Filistin'e destek için okullarda düzenlenen kermeslerde elde edilen gelir İlçe Müftülüğüne teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre tarafından Filistin'e destek için okullarda düzenlenen kermeslerde elde edilen gelir İlçe Müftüsü Murtaza Meşe'ye verildi.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, ÇEDES Projesi kapsamında, öğrenci ve öğretmenlerin gönüllü katkılarıyla Filistin halkına destek olmak amacıyla kermes düzenlendiği belirtildi.

Kermes sonucunda toplanan 81 bin 245 liranın İlçe Müftülüğü aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu anlamlı çalışmaya emek veren tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve destek veren değerli halkımıza teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.