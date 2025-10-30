Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da Filistin'e destek kermeslerinde elde edilen gelir Müftülüğe teslim edildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Filistin'e destek için okullarda düzenlenen kermeslerde elde edilen gelir İlçe Müftülüğüne teslim edildi.

        Giriş: 30.10.2025 - 12:42 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:43
        Keban'da Filistin'e destek kermeslerinde elde edilen gelir Müftülüğe teslim edildi
        Elazığ'ın Keban ilçesinde Filistin'e destek için okullarda düzenlenen kermeslerde elde edilen gelir İlçe Müftülüğüne teslim edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre tarafından Filistin'e destek için okullarda düzenlenen kermeslerde elde edilen gelir İlçe Müftüsü Murtaza Meşe'ye verildi.

        İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, ÇEDES Projesi kapsamında, öğrenci ve öğretmenlerin gönüllü katkılarıyla Filistin halkına destek olmak amacıyla kermes düzenlendiği belirtildi.

        Kermes sonucunda toplanan 81 bin 245 liranın İlçe Müftülüğü aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu anlamlı çalışmaya emek veren tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve destek veren değerli halkımıza teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

